Ucraina | il Papa | si ritrovi umanità e una pace giusta e duratura

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Supplico che siquel po' diche permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica, alla ricerca di una". Lo ha detto ilall'Angelus ricordando il secondo anniversario della guerra in. "Ieri 24 febbraio abbiamo ricordato con dolore il secondo anniversario dell'inizio della guerra su vasta scala in. Quante vittime, feriti, distruzioni, angustie, lacrime, in un periodo che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si intravede ancora la fine", ha detto il, aggiungendo: "E' una guerra che non solo sta devastando quella regione d'Europa ma che scatena un'ondata globale di paura e odio". Ilha rinnovato il suo "vivissimo affetto al ...

