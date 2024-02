Twitch e Kick | in Turchia sono stati banditi per favoreggiamento al gioco d’azzardo

Twitch e Kick bandite dalla Turchia per incentivazione del gioco d'azzardo

'It's never like this': Chaos unfolds at livestreamer's giveaway event, as arrests and injuries ensued: Thousands scrambled to catch a glimpse of 2022's "Streamer of the Year" Kai Cenat and stand a chance to get free gaming products at his giveaway event in New York City.abc.au

Twitch Gets Hit With Huge Fine from South Korea: In the lead-up to the streaming platform ending services in the country, South Korea issues a massive fine to Twitch, adding to company's recent woes.gamerant