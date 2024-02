Tuttosport – De Rossi | la Roma ubriaca di felicitÃ  e De Zerbi | â??Un genio”

De Rossi, la Roma ubriaca di felicità e De Zerbi: “Un genio"

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 25 febbraio 2024) 2024-02-25 13:42:56 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: “Lukaku sereno, i rigori si sbagliano” Sul momento di Lukaku, reduce dal penalty sbagliato contro il Feyenoord ma che non ha influito sul risultato grazie alla super prestazione di Svilar: “Lukaku era il primo che correva dietro a Mile, il rigore sbagliato non l’abbiamo neanche toccato, i rigori si sbagliano. Abbiamo analizzato il fatto che al 120? è partito, ha dribblato l’avversario e aveva fatto gol, il portiere ha fatto un miracolo. Ci saranno i momenti che ha sempre vissuto in cui tocca la palla e fa gol, ci porterà in trionfo, è molto tranquillo e sereno. Abbiamo passato il turno contro il Feyenoord perché all’andata ha segnato lui pareggiando”. Desu De: “Un” Inevitabile un passaggio sulla doppia sfida ...