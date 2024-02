Trump vince le primarie in South Carolina, battuta Haley

(Di domenica 25 febbraio 2024) Donaldbatte Nikkilerepubblicane in. Lo affermano l'Associated Press e Cnn. La vittoria diera ampiamente prevista nello Stato che ha in palio 50 super delegati. Perè una sconfitta che brucia considerato che ilè lo stato di cui è stata governatrice e che fra i candidati repubblicani nessuno ha mai perso lenel suo stato e poi vinto le elezioni.

7.45 L'ex presidente degli Stati Uniti, Trump , ha vinto le primarie repubblicane anche in Nevada , dove non ha affrontato concorrenti di peso. Lo si apprende ... (televideo.rai)

L’ex presidente americano Donald Trump vince il caucus GOP del Nevada per USA 2024 . Attese ora le primarie repubblicane in South Carolina, lo Stato della ... (periodicodaily)

L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto nei caucus repubblicani del Nevada . Una vittoria netta, seppur il Tycoon non ha dovuto affrontare ... (ilgiornaleditalia)

