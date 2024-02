Trump stravince le primarie in South Carolina, Haley battuta nel suo Stato

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Donaldha vinto alledelladel Sud con un margine di 20 punti sull'avversaria Nikki Haley, che pure è stata una popolare governatrice di questo Stato. E' la quarta vittoria consecutiva, dopo i successi alle prime trein Iowa, New Hampshire e Nevada. A"guarderò dritto negli occhi di Joee gli: sei", ha dichiarato, riprendendo le parole del suo show televisivo "The apprentice". Arrivata seconda con il 40%, mentreè al 60%, Haley ha annunciato che non intende arrendersi. Il 40% "non è un gruppo così piccolo – ha detto l'ex ambasciatrice all'Onu – ci sono importanti numeri di elettori alle ...

“Il popolo della South Carolina ha fatto sentire di nuovo la sua voce e non ho dubbi sul fatto che abbiate segnato il cammino per vincere di nuovo la ... (metropolitanmagazine)

L'ex presidente si afferma con venti punti di distacco su Haley che però non si arrende. E' la quarta vittoria consecutiva del tycoon dopo i successi in Iowa, ... (sbircialanotizia)

Trump stravince in South Carolina ma Hailey non si arrende: Il voto in South Carolina non cambia lo spartito, il primo stato del Sud a votare alle primarie repubblicane consegna una sonante vittoria per Donald Trump che prende tutti i 40 delegati in palio e si ...laprovinciapavese.gelocal

Trump stravince le primarie in Sud Carolina: "A novembre dirò a Biden 'sei licenziato'": (Adnkronos) - Donald Trump ha vinto alle primarie della Carolina del Sud con un margine di 20 punti sull'avversaria Nikki Haley, che pure è stata una popolare governatrice di questo Stato. E' la quart ...reggiotv

Trump vince le primarie in Sud…": La repubblica Nikki Haley, l'unica rimasta a sfidare Trump per la nomination in vista delle presidenziali del 5 novembre - Ansa Ultima chiamata per Nikki Haley, l'unica… Leggi ...informazione