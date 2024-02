Trump si prende la South Carolina e corre verso la nomination | Haley battuta

Trump stravince in South Carolina ma Hailey non si arrende

Il francese Séjourné: “Ci serve una seconda assicurazione sulla vita”. Il tedesco Scholz: “L’Ue non è in pace, deve produrre armamenti di massa”. Ma ... (huffingtonpost)

Trump vince le primarie in Sud…": Lo Stato di casa. Nikki Haley sfida Trump in South Carolina: la ricerca della rimonta, il sondaggio che fa sperare, l’obiettivo di una notte sognata e segnata – DIRETTA ...informazione

Fattore Trump: così il possibile ritorno di The Donald alla Casa bianca allunga le guerre in Ucraina e a Gaza: Biden stesso dice: Trump «vuole dare luce verde a Putin per più guerre e più violenze». Contro l’ex presidente, il New York Times prende posizione con un editoriale: «Favorendo i nemici rispetto agli ...tpi

Trump stravince in South Carolina ma Hailey non si arrende: Il voto in South Carolina non cambia lo spartito, il primo stato del Sud a votare alle primarie repubblicane consegna una sonante vittoria per Donald Trump che prende tutti i 40 delegati in palio e si ...laprovinciapavese.gelocal