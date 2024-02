Trump | con Biden America al collasso

Trump apocalittico: 'Se vince Biden finiamo all'inferno'

(Di domenica 25 febbraio 2024) 5.34 Sevenisse rieletto, "ci sarebbe undei sistemi di assistenza medica, previdenziale e di cure oltre a una perdita di milioni di posti di lavoro nella manifattura. Lo ha dettonel suo intervento al Cpac, la conferenza politica dei conservatori.ha anche predetto una crisi economica per mancanza di energia e blackout costanti, insieme a un aumento del terrorismo da parte di milizie islamiche come Hamas e persino una potenziale terza guerra mondiale con la sconfitta dell'

Trump straccia Haley nello stato in cui era governatrice: Anche con la sconfitta, Haley continuerà a raccogliere delegati, il che è importante per ottenere la nomina presidenziale. Nonostante Trump sia considerato il favorito, entrambi i candidati non sono ...osservatoriosullalegalita

La South Carolina volta le spalle a Nikky Haley, Trump vince largamente: L'ex presidente, sempre più estremista, conquista anche il sesto Stato. In attesa del Supertusday, l'ex governatrice non si ritira ...rainews

Conservatori americani tutti con Trump: 1.05 Conservatori americani tutti con Trump Donald Trump batte Nikki Haley nello straw poll (sondaggio informale) della Conferenza dei Conservatori Americani. All'ex presidente vanno il 94% dei voti ...televideo.rai