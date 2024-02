Trump batte Nikki Haley “in casa” | il tycoon conquista il South Carolina

Trump vince le primarie repubblicane in South Carolina, battuta Nikki Haley

(Di domenica 25 febbraio 2024) “Saremo qui il 5 novembre e guarderemo Joe Biden negli occhi e diremo ‘Joe sei licenziato, esci’“, queste le parole a caldo di Donald, subito dopo aver saputo di averto le primarie in. “Abbiamo raggiunto un risultato migliore di quello che ci aspettavamo. Non c’è mai stato uno spirito come questo, L'articolo proviene da Il Difforme.

