Trump a valanga anche in Sud Carolina. Ecco perché Nikki Haley non molla

(Di domenica 25 febbraio 2024) Seguire le primarie negli Stati Uniti non è un mestiere per gente normale, visto che fare nottata è all’ordine del giorno. Invece di dover aspettare ore ed ore prima di conoscere il verdetto degli elettori del Palmetto State, è bastato aspettare meno di un minuto dalla chiusura ufficiale delle urne per avere la conferma di quello che tutti,i più trinariciuti neveravevano ammesso da tempo. Donald J.aveva un distacco talmente enorme da convincere tutti i media statunitensi, incluse Cnn e MSNBC, che hanno vissuto per anni alimentando un odio spesso irrazionale per il 45° presidente degli Stati Uniti, a dichiararlo immediatamente vincitore. Dopo aver seguito la politica Usa per più di vent’anni, mi sono onestamente trovato spiazzato sedendomi davanti al computer per scrivere questo pezzo. Mai mi era successo prima ...

