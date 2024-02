Troppa Inter per il Lecce | poker nerazzurro al Via del Mare

(Di domenica 25 febbraio 2024) Doppietta del solito Lautaro e gol di Frattesi e De Vrij, +9 sulla Juve.- L'si impone per 4-0 sulal "Via del" e rimanda a -9 la Juve grazie alla doppietta di Lautaro e alle reti di Frattesi e De Vrij. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa non c'è praticamente mai st

L'Inter asfalta il Lecce: il commento di Maurizio Pistocchi: L’Inter è una macchina da gol che sembra imbattibile, il Lecce ci prova-soprattutto nel 1^T-ma tra le due squadre c’è Troppa differenza".areanapoli

La cronaca della sfida tra giallorossi e nerazzurri terminata 0 a 4 per gli ospiti: Lecce e Inter si affrontano per la ventiseiesima giornata di Serie A. Per i giallorossi in porta c’è Falcone; in difesa Gendrey, Touba, Baschirotto e Gallo; a centrocampo Rafia, Ramadani e Blin; ...pianetalecce

I voti ai giallorossi impegnati nell'ultimo incontro di Serie A: Al termine di Lecce-Inter, siamo pronti per dare i giudizi ai giocatori del Lecce. I nostri voti ai calciatori giallorossi sono assegnati in real time durante il match e non abbiamo il tempo di ...pianetalecce