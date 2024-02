Troppa fatica per la Champions League? Ecco la ricetta del Psv

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tutto sulla clamorosa vittoria del Psv per 7-1 sul campo dello Zwolle dopo l’impegno in. I dettagli In Italia si è dibattuto molto sul peso delle fatiche europee. Per carità, è chiaro che esista realmente il condizionamento di una gara in mezzo alla settimana, per di più a intensità diversa quale può essere una di(ma anche in Europa o in Conferencenon si scherza). Ma è anche vero che spesso le big che fanno le coppe hanno risorse nella rosa tali da ovviare ai problemi. E che, molto semplicemente, in certi campionati sono talmente più forti di gran parte dei concorrenti da potersi riposare vincendo. Anche se il caso del Psv di ieri è clamoroso, come del resto è clamorosa tutta la stagione della squadra di Eindhoven. Dominatore dell’Eredivisie, il Psv ha ...