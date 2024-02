Tricarico intervistato dagli studenti - Sondrio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) Giovedì in biblioteca di piazza Castegnate, dalle 11 alle 13, si terrà un incontro pubblico con Francesco(foto). Il musicista saràda un gruppo didell’Istituto Isis Facchinetti. La mattinata, a ingresso libero, rientra nel progetto “Evolution“, un percorso ideato e condotto da un gruppo didella scuola, grazie a Siae Perchicrea e in collaborazione col Comune (che lo patrocina), di Abeat Records e di Area 101.sarà inoltre ospite dell’Istituto la mattina del mercoledì per la produzione di un podcast realizzatoallievi in streaming, e il 1° marzo alle 21, al CineTeatro Nuovo Area 101 (via Bellotti 22 a Olgiate Olona), si esibirà in concerto.