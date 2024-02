Treno della Memoria | Cerreto FdI | grande iniziativa per non dimenticare il massacro delle Foibe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 25 febbraio 2024) Napoli. “Ildel Ricordo, dedicato alle vittimee a tutti coloro che furono costretti ad esodare per salvarsi dalla barbarie dei comunisti titini, oggi fa tappa a Napoli. Una città che accolse dal marzo del 1947 conumanità e solidarietà i profughi che furono portati a Capodimonte. I napoletani si distinsero per ilspirito di solidarietà ed accoglienza. La tappa napoletana delassume un’ulteriore significato, tanti furono quelli che arrivarono con le loro storie nel 1947 e che non poterono raccontare il dramma che stavano vivendo, oggi finalmente arriva ilche, attraversando l’Italia, da Trieste a Taranto accolto da migliaia di persone dell’associazione degli esuli, racconta la storia dei tanti italiani vittime di una violenza ...