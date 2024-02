Tre chef a bordo. La World Cruise '24 offre un'esperienza di gusto super

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tredi fama internazionale adella MSC Poesia per offrireculinaria unica ai passeggeri della seconda tappa della2024 (52 destinazioni distribuite in 31 paesi per immergersi in diverse culture e tradizioni culinarie). A oggi, Poesia ha già circumnavigato l’Africa. Per arricchire l’esperienza dei passeggeri, ecco l’opportunità di esplorare il mondo attraverso ilgrazie a un ricco programma gastronomico rappresentato da menu composti da tre o quattro portate con i migliori e più rappresentativi piatti del proprio Paese. E’ sudafricano Reuben Riffel, noto per i suoi ristoranti, che proporrà un menu ispirato ai sapori locali,ndo agli ospiti l’opportunità di assaporare autentici piatti come il pesce marinato al sapore del ...