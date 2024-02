Tranvia Milano-Lambiate in viaggio. Gli (oltre) 88milioni sono sul tavolo

(Di domenica 25 febbraio 2024) La-Limbiate" non viaggia più su un binario morto, almeno dal punto di vista finanziario. Gli 88,4 milioni di euro, a compenso dei 59 milioni persi da un finanziamento pubblico precedente e degli26 milioni stimati come extracosti, cie un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di pochi giorni fa, li certifica ufficialmente. In poche parole, la storica tratta di 11,7 km, da M3 Comasina all’ex-Ospedale di Limbiate, sarà riqualificata: con questo documento governativo l’intera opera infrastrutturale ha tutte le coperture economiche, per una spesa complessiva di poco più di 179 milioni di euro. Ora, si può, a tutti gli effetti, passare alla fase successiva, vale a dire all’indizione delle gare d’appalto, necessarie per assegnare i lavori lungo l’importante e trafficato ...