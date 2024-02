Tragedia in provincia di Latina | Riccardo investito ed ucciso mentre era in bicicletta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Migliara 51, nella frazione di La Cotarda, nel territorio di Pontinia; sull’asfalto è rimasto il corpo senza vita diGiorgi, un ciclista di 39 anni residente a Terracina. La Dinamica dell’Incidente L’incidente è avvenuto quandoGiorgi, appassionato ciclista, si è scontrato con un SUVera in sella alla sua. La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che si sono immediatamente attivate per fare luce sull’accaduto. I Soccorsi e le Condizioni della Vittima Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, perGiorgi non c’è stato nulla da fare: i sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatare ...