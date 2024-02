Traffico Roma del 25-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Luceverdechiusa via Cilicia per lavori di potatura fino alle 20 di questa sera sempre per interventi sulle alberature chiusa corso Trieste tra via trae via Chiana fino alle 17:30 di questo pomeriggio in zona San Pietro possibili difficoltà di circolazione per il deflusso dei fedeli dopo la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco alle 14 di questo pomeriggio Piazza dei Santi Apostoli è prevista una manifestazione fino alle 18 possibili Sa già illungo le vie limitrofe oggi domenica ecologica stop alprivato nella fascia oraria dalle 16:30 alle 20:30 nel pomeriggio previste deroghe per alcuni veicoli come ad esempio i mezzi a benzina euro 6 veicoli elettrici ibridi a GPL metano e BiFuel di Euro 3 o successive oltre ai mezzi con contrassegno per disabili per i ...