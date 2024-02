Traffico Roma del 25-02-2024 ore 10 | 30

Blocco traffico a Roma: domani 25 febbraio stop alle auto. Gli orari e tutte le informazioni

(Di domenica 25 febbraio 2024) Luceverdechiusa via Cilicia Villa voi di potatura fino alle 20 di questa sera per lo stesso motivo è chiuso anche corso Trieste tra via trau e via Chiana fino alle 17:30 questo pomeriggio possibili difficoltà di circolazione in zona a San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco alle ore 12 in piazza San Pietro oggi domenica ecologica Sto alprivato della fascia verde Dalle 7:30 alle 11:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste delle deroghe come ad esempio per le auto benzina euro 6 per quelle elettriche ibride a GPL metano BiFuel di categoria Euro 3 o successive e con contrassegno disabili per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it per ora è tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale ...