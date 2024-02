Torneo di poesia a Capua | premi in palio | aperte le iscrizioni

Giovedì a Capua la seconda tappa di 'Cose d'interni Poetry Slam'

(Di domenica 25 febbraio 2024). Giovedì 29 febbraio 2023 alle ore 19.00 la città diospiterà la seconda tappa deldiperformativa “Cose d’interni Poetry Slam”, in Corso Gran Priorato di Malta, al civico 88. Il, così nominato perché si terrà all’interno dello spazio culturale “Cose d’interni”, che ospita anche “Il circolo dei lettori di”, nasce da una collaborazione tra Maria Pia Dell’Omo, una delle principali promotrici della Slam Poetry in Campania, e Giuseppe Bellone, direttore artistico diIl luogo della Lingua Festival. Il Poetry Slam è una disciplina artistica sempre più apprezzata in tutto lo stivale e che riscuote grande partecipazione da parte del pubblico campano. Le sue regole sono semplici: ogni poeta gareggia con poesie scritte di proprio ...

