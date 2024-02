Torna il bonus psicologo | ma chi ne ha davvero bisogno rimane fuori Così la cura della salute mentale resta un lusso – L’inchiesta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo oltre un anno di attesa il «» riparte. Dal 18 marzo fino alla fine di maggio potranno essere presentate le domande per ottenere il contributo. Una modifica al decreto legge Milleproroghe ha aumentato le risorse: da 8 a 10 milioni per il 2024, che diventanopari a quelle disponibili per il 2023. L’incentivo, una tantum, spetta a coloro che hanno un reddito Isee non superiore a 50mila euro e sono residenti in Italia. Ma spetta anche (e soprattutto) a chi ne farà richiesta prima degli altri. Il rischio è infatti che si esauriscano i fondi in men che non si dica. Come è accaduto lo scorso anno quando sono state accettate circa 40mila richieste su un totale di quasi 400mila. Questo perché la domanda sale, l’offerta – specialmente pubblica – soffre. Una situazione che non solo compromette il benessere e i diritti ...