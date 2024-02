Torino Buongiorno | «Restare al Toro è stata la scelta più giusta»

Buongiorno: "Restare al Torino è stata la scelta più giusta, io qui sto bene"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Alessandro, difensore e capitano del: «Sono pronto a tornare, mi manca il campo!» Intervistato da Walter Veltroni per La Gazzetta dello Sport, Alessandroha raccontato il suo momento in casae la sua vita in granata. OFFERTE DI MERCATO: L’ATALANTA E ALTRE – «Abbiamo parlato molto in quei giorni, il presidente Cairo e io, e ci è sembrato chefosse lapiù. Per me e spero anche per la squadra. Io qui sto bene, sono contento. Noi sappiamo di dover far leva sul collettivo, sul senso di squadra. Siamo un’orchestra, non un gruppo di solisti. É il, la mia “grande”». QUANDO TORNERA’ IN CAMPO – «Ci siamo quasi, torno presto. L’infortunio alla spalla per fortuna mi ha ...