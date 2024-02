Tomaso Trussardi e il gossip su Chiara Ferragni | lo staff di lei commenta la notizia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 25 febbraio 2024)non ha fatto in tempo a lasciarsi da Fedez che i media le hanno già attribuito un nuovo fidanzato:. L’indiscrezione è stata cavalcata per giorni da Davide Maggio a Pomeriggio Cinque che – seppur senza mai fare il suo nome – ha dito: “Per quanto mi risulta sullac’è chi l’ha consolata per bene, diciamo che una persona in particolare le è stata molto vicina“. E ancora: “Un altro indizio? Piazza Scala. Lì c’è un grande teatro e sappiamo che i Ferragnez sono appassionati di teatro“. Fino all’ultimo: “Perché il tuo inviato si chiama Michel? Anche questo è un indizio“. La pronuncia del nome di Michel Dessì, inviato di Pomeriggio Cinque, è proprio Michelle come Michelle Hunziker, ex di. E dato ...