Tifoso accoltella un calciatore a fine partita | arrestato

(Di domenica 25 febbraio 2024) Modena, 25 febbraio 2024 –di 20 anniun giocatore alladi unatra squadre dilettantistiche,dai carabinieri della stazione di Castelnuovo Rangone. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio: il litigio sarebbe iniziato, al termine del match, per futili motivi nei pressi di un campo sportivo del posto. Il 20enne avrebbe aggredito un giovanedi una delle due squadre che aveva disputato l’incontro: avrebbe colpito l’uomo con più di un fendente (nessuno dei quali mortale) in zone sensibili del corpo, con l’impiego di un’arma da taglio. E’ stato poi rintracciato dai carabinieri con i vestiti sporchi di sangue, feritosi autonomamente nel maneggio della lama. Entrambi hanno riportato molti giorni di prognosi. Il 20enne è stato perquisito: i ...

