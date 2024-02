Tifoso accoltella calciatore dopo la partita | arrestato ventenne nel modenese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ieri pomeriggio a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, un, al culmine di una lite, ha colpito un giovanecon una serie di coltellate. Il giocatore è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, anche se per fortuna non è in pericolo di vita. I carabinieri, intervenuti al campo di calcio, hanno rintracciato el’aggressore, è unche si è peraltro ferito maneggiando la lama. Lo stesso soggetto, rimesso in libertà perché senza precedenti penali, è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish. SportFace.