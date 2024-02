The Witcher 3 è “next gen” nel video dedicato alla mod HD Reworked Project

The Witcher 3 diventa 'next gen' con la mod HD Reworked Project, come dimostra un nuovo video

(Di domenica 25 febbraio 2024) The3: Wild Hunt è pronto ad accogliere una nuova mod nata con l’obiettivo di rendere il gioco di CD Projekt RED un titolo “gen”. Si tratta nello specifico della mod HDGen Edition. Su segnalazione di DSO Gaming scopriamo che il modder “Halk Hogan” ha pubblicato in queste ore un(presente in alto nell’alto nell’articolo) che ha messo in mostra le nuove texture che renderanno ancora migliore il titolo con protagonista lo strigo Geralt di Rivia. Nello specifico la mod The3 HDsi prende il compito di inserire nel gioco delle texture di alta qualità, senza però richiedere un eccessivo utilizzo di VRAM del proprio PC. Il modder ci ha tenuto anche a precisare che questa mod è ...

