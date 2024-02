The Bear 3 | Jeremy Allen White | Spero che Carmy abbia un lieto fine nella terza stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 febbraio 2024) La star di The, parla delle speranze per il suo personaggiomentre le riprese dellasi avvicinano. Theha fatto piazza pulita ai SAG Awards sabato scorso, portandosi a casa i premi per il miglior ensemble, miglior attore per, e miglior attrice per Ayo Edebiri in una serie commedia. Nel backstage,ha raccontato quali sono le sue speranze per il suo personaggio, visto che la serie è stata rinnovata per una. "Ero in volo per Chicago e mi è stato lasciato un bigliettino su un tovagliolo mentre ero in aereo. C'era ...