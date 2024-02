Terremoto oggi in Emilia Romagna | scossa di magnitudo 3 1 a Parma

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Continua la paura nella zona di Langhirano e Calestano, in provincia di. Ogni giorno prosegue lo sciame sismico che fa tremare la zona collinare parmense. Sono scosse di lieve e più grande entità che però fanno preoccupare la popolazione che da qualche settimana deve convivere con il sisma. L’ultimadi pù grande entità c’è stata in serata, alle 19.59, di3.1. L’epicentro è stato a Langhirano, ad una profondità di 11 km. Il sisma è stato loccalizzato dalla sede dell’Ingv di Roma. Ma già fra la mattina e il pomeriggio, erano state registrate altre scosse più lievi. Una alle 11.08 di2.0, poi altre tre scosse fra le 15 e le 17 (due di2.2 e una di 2.1) tra Fornovo di Taro e Felino.

