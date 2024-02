Terra Amara anticipazioni 26-1 Marzo | l’identità di Hakan a rischio!

Terra Amara, trame e anticipazioni puntate dal 24 febbraio al 1 marzo 2024: Betul ricatta Hakan, l’uomo vittima di un attentato

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una nuova settimana in arrivo per la soap opera turca che occupa i pomeriggi degli italiani su canale 5; ledelle prossime puntate sono un mix travolgente di tensione crescente e sorprendenti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà dal 26 febbraio al 1°in! Uomini e Donne Trono Over: Barbara disperata per il rifiuto di Ernesto– Lunedì 26 febbraio 2024:deve proteggere la sua identità La prima puntata cattura l’attenzione con il protagonistache, per proteggere la sua vera identità da Zuleyha, è obbligato a mentire riguardo a una lettera ricevuta. Fikret, però, inizia ad avvicinarsi alla verità, cercando di convincere Zuleyha che Mehmet è, in ...