Ternana | occasione sprecata Con il Lecco è solo pari

(Di domenica 25 febbraio 2024)(3-5-1-1): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini (24’ st Dionisi), Amatucci, De Boer (18’ st Marginean), Carboni (41’ st Distefano), Pereiro (41’ st Zoia), Favilli (18’ st Raimondo). A disp.: Vitali, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Faticanti, Labojko, Pyyhtia. All. Breda(4-3-3): Saracco, Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Caporale (24’ st Buso), Degli Innocenti (36’ st Frigerio), Galli, Listkowski, Lepore,gini (36’ st Salcedo), Novakovich (24’ st Beretta). A disp.: Melgrati, Cecchini, Smajlovic, Bianconi, Salomaa, Lemmens. All. Aglietti Arbitro: Ghersini di Genova NOTE: Spettatori 4.869 (60 ospiti). Ammoniti: Amatucci, Ierardi, Marginean. Angoli: 7 a 8. Recupero: 0’ e 5’ Lasegna il passo in casa nello ...

AM Terni TV - Ternana-Lecco 0-0, Aglietti: "Era una partita da vincere": Alfredo Aglietti ha commentato al microfono di AM Terni TV il pareggio del Lecco con la Ternana: "Oggi Iannarilli è stato decisivo in più di una occasione, ha fatto diverse ...ternananews

Ternana-Lecco, Breda: “Sapevamo che non sarebbe stato semplice”: Il commento del tecnico rossoverde in sala stampa dopo il pareggio del Liberati contro i lombardi: "In questi casi è importante anche muovere la classifica, siamo un gruppo unito" ...calciofere

Passo indietro per la Ternana. Con il Lecco finisce 0-0: Terni - E' stata una partita povera di occasioni quella tra Ternana e Lecco, che finisce con il punteggio di 0-0. Le due formazioni si sono fronteggiate senza affondare mai il colpo.ilmessaggero