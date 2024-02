Tenta di soffocare la moglie di notte | la decisione del giudice fa discutere

Brescia, cerca di soffocare la moglie di notte: assolto perché sonnambulo

(Di domenica 25 febbraio 2024)dilanel cuore della, ma ladelfa ancora più: gli ultimi aggiornamenti Per raccontare, nel minimo dettaglio, questa vicenda bisogna tornare indietro di qualche anno. Precisamente il 4 gennaio del 2021 quando, in quel di Valcamonica (provincia di Brescia), un uomo di 58 anni non è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Le accuse nei suoi confronti erano inevitabilmente molto gravi visto che, come riportato da fonti e media locali, avrebbeto dilanel cuore dellae durante il sonno.delfa(Pixabay Foto) Cityrumors.itTanto è vero che ...