Tennis | Pizzorno racconta il successo di Paolini | “E’ stata lungimirante e coerente | a Roma la svolta”

Trionfo Paolini, un uomo del suo staff rivela i segreti: "Così ha vinto a Dubai"

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tra gli artefici dell’ascesa di Jasmine, che grazie al titolo Wta 1000 conquistato a Dubai è salita al numero 14 del ranking, non c’è solo il suo tecnico Renzo Furlan, ma anche Daniloe la sua video-analisi. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport,– consulente della FITP nonché re dello slow motion – hato il modo in cui è maturato ildell’azzurra in Medio Oriente: “Questa vittoria è frutto di un lungo lavoro che ha raggiunto il suo culmine a Dubai. Tutti vi hanno contribuito, dal suo allenatore Furlan al preparatore fisico Bracaglia, passando per la video-analisi e il mental coaching. Jasmine èe ha avuto fiducia in tutto il team“. “I grandi risultati sono arrivato dal Mille di Cincinnati dello ...