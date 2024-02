Tennis | Jasmine Paolini dopo Dubai | “Devo ancora rendermi conto della vittoria”

Tennis, Jasmine Paolini supera Anna Kalinskaya e conquista il WTA 1000 di Dubai - Sportmediaset

(Di domenica 25 febbraio 2024) Euforica e con un sorriso che illumina ogni angolo in cui si trovi.non si dimenticherà mai il suo percorso nel WTA 1000 divisto che le ha regalato il primo titolo di questo livellocarriera. Un cammino difficile, considerato il tabellone, che si è concluso anche con il nuovo best ranking e l’ingresso in top 15 con il suo fresco quattordicesimo posto che sarà ufficializzato domani. C’è anche un po’ di ironia in tutto questo, perché poi lei ai microfonisala stampa ha detto che è dall’inizio dell’anno che comincia male i match e poi si riprende a partita in corso, ieri contro Kalinskaya (4-6, 7-5, 7-5) ne è stata l’ennesima dimostrazione. La stagione invece l’ha cominciata decisamente bene e basta… ed è il dato più importante. Ma tra le sue parole ha messo in risalto ...