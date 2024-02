Tennis | Garbin celebra la vittoria di Paolini | “Pura gioia | titolo importante per tutto il movimento”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Intervenuta ai microfoni di Super, Tathianaha fatto i complimenti a Jasmineper la splendidadel Wta 1000 di Dubai: “Hoto insieme a lei questo momento fantastico delitaliano, è statafelicità. Si tratta di unmoltoper l’intero“. La capitana dell’Italia di Billie Jean King Cup ha poi parlato anche delle altre ragazze: “Ci mettono persino più carattere di me. Fa piacere trasmettere questa resilienza e questa voglia di uscire dai momenti difficili con molta energia. Complimenti a loro e alla Federazione per aver creduto in tutte noi. A Formia lavoriamo per costruire ancora di piùte che possano ottenere certi risultati. ...