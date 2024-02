Tennis | Binaghi | “Questo è il miglior momento della nostra storia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il presidenteFederazione Italianae Padel Angelocommenta l’ultimo periodo delitaliano ai microfoni di Super: “Nei nostri 113 anni dinon c’è mai stato undi così grande successo per il nostro. Il successo parte dai campi. Passa per il settore organizzativo: abbiamo due grandissimi tornei, le Nitto ATP Finals e gli Internazionali BNL d’Italia che sono stati upgradati l’anno scorso, e non abbiamo mai avuto dei momenti così importanti. E arriva al movimento: i successi di Jannik (Sinner, ndr) e delle ragazze hanno reso iluno sport molto più popolare di prima.si ripercuote sul nostro sistema: abbiamo i circoli con le liste di attesa, le scuole SAT ...