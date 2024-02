Tenere i problemi tra le mura familiari | autogol-Chiara Ferragni | la frase che le costa carissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si torna a parlare dell'intervista concessa daal Corriere della Sera, colloquio con cui ha rotto il silenzio dopo l'esplosione del pandoro-gate. E, soprattutto, prima intervista dopo che si è appreso della rottura con Fedez, il rapper e marito che ha lasciato casa. L'intervista, però, è stata realizzata il 20 febbraio, prima che si scoprisse della rottura tra i due. Ma, in ogni caso,parlava del rapporto col marito, lasciando intendere che qualcosa non funzionasse. "Lui in tanti weekend non c'è stato. In altri, c'è stato - spiegava l'influencer al Corsera -. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: ...