Tecnologia e manualità | questione di stile

La caccia ai talenti tech è globale: manuale di sopravvivenza per le aziende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Atelier e, da sempre il binomio perfetto per Ermanno Scervino che ieri presentando la collezione inverno 2024-2025 ha dato ancora una volta prova dello chic e dello charme del suo, di quell’amore infinito e del rispetto per la donna, da sempre al centro del suo mondo creativo. Un’ode alla bellezza femminile contemporanea rileggendo grandi classici del passato come gli abiti-bustier, anche in panno o in pizzo impalpabile, steccati e anatomici, le eterne giacche dal taglio maschile e sartoriale che accarezzano il corpo delle modelle spesso con le gambe scoperte a enfatizzare l’effetto pezzo unico che pervade tutta questa collezione. Codici mai urlati ma che scivolano sul corpo, tessuti tradizionali come i gessati e le grisaglie mischiati con organza impalpabile. Un abito su tutti, simbolo del lavoro infinito e geniale dell’atelier ...