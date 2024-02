Taranto | fiera del mare Iniziative

La Fiera di Taranto, il mare cuore pulsante di economia e turismo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Ilcome fonte di ispirazione per innovazione, solidarietà, sostenibilità. Ilcome risorsa su cui puntare per rilanciare un intero sistema economico e culturale. Sì, il: indiscusso protagonista del convegno che quest’oggi ha aperto un appuntamento che ha come obiettivo individuare, proporre e pianificare tutte quelle azioni in grado di garantire la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio marittimo. Ieri mattina, nel Salone di Rappresentanza della Provincia del capoluogo ionico, a dare il via alla parte dedicata agli aspetti tematici della “del” sono stati il sindaco di, Rinaldo Melucci, e l’Ammiraglio di Divisione e comandante interregionale Marittimo Sud, Flavio ...