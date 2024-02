Taranto | 30 luglio 2016 Che è successo nel frattempo? L' autorevolezza delle forze dell' ordine non si misura sui manganelli

Taranto, 30 luglio 2016. Che è successo nel frattempo?

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’non sicon ima da cose sanno rassicurare le persone. Il richiamo del presidentea Repubblica, Sergio Mattarella, al ministro’Interno, in un comunicato che si chiude con la parola “fallimento” (ma né il ministro né il capoa polizia né il questore di Pisa si sono tuttora dimessi pur rappresentando la catena gerarchicamanganellate agli studenti) è chiaro. Non si tratta di essere contro questo o quel governante. Però i fatti di Pisa sono gravi, tanto che appunto il presidentea Repubblica ha espresso concetti con una nettezza che, se li ha, ha pochi precedenti. Non si ...

“Mio figlio Lorenzo morto a 5 anni di tumore a Taranto, in testa aveva polvere di minerale. Nel processo ai dirigenti ex Ilva chiedo giustizia”: Mauro Zaratta racconta la storia di “Lollo”, colpito da un cancro al cervello. In aula è stato il primo a testimoniare ...bari.repubblica

Oggi in piazza i pacifisti manifestano contro la guerra: Questa sera, in un’atmosfera carica di impegno e speranza, i pacifisti di Taranto e provincia si sono riuniti in piazza Maria Immacolata per ribadire il loro deciso NO a tutte le guerre e al riarmo ...pugliapress

Sfruttava i premessi premio per rientrare in carcere con la droga nel “canale anale”: La Polizia di Stato ha effettuato un arresto significativo nell’ambito della lotta al traffico di droga a Taranto. Un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato detenuto con l’accusa di ...pugliapress