Tale e Quale Sanremo 2024 | Alessandro Greco imita Toto Cutugno | Video

"Tale e Quale Sanremo 2024" - RAI Ufficio Stampa

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 25 febbraio 2024) Carlo Conti è tornato in prima serata con il programma, varietà in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede come protagonisti personaggi del mondo dello spettacolore i cantanti che hanno fatto la storia del Festival di. A giudicare le performance troviamo ancora una volta la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.nei panni diDurante la puntata finale di, programma condotto da Carlo Conti in ...