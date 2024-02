Tabellone WTA Austin 2024: Lucia Bronzetti testa di serie numero 4, Kalinina comanda il seeding

(Di domenica 25 febbraio 2024) Appuntamento con il WTA 250 diper: l’azzurra vuole preparare al meglio la stagione americana su cemento e si avvicina al Double Sunshine che prevede Indian Wells e Miami con il torneo texano che la vede tra le protagoniste.sarà infatti ladi4 e debutterà contro la cinese Yafan Wang,70 del mondo: un esordio che sarà alla portata per la romagnola che poi eventualmente affronterebbe una tra Emiliana Arango e la talentuosa Alycia Parks al secondo turno. L’azzurra è nella parte bassa di, quella presieduta da Sloane Stephens. Sopra invece c’è Anhelinaa presiedere la parte alta di, che vedrà una grande protagonista ...

