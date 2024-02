Tabellone ATP Santiago 2024: Darderi e Passaro con wild card, c'è Jarry come uomo da battere

(Di domenica 25 febbraio 2024) Prossimo al via l’ATP 250 didel Cile, noto anche (appunto)Open del Cile. L’evento ha cambiato parecchie volte sede, spostandosi, in Era Open, soprattutto tra(appunto) e Viña del Mar. In quest’ultima città si è avuto l’unico vincitore italiano, Fabio Fognini nel 2014, con una finale raggiunta da Nicola Pietrangeli nel 1963. Tra i campioni del torneo, nella storia e solo per citare i campioni Slam, Budge Patty, Jaroslav Drobny, Jan Kodes, Manuel Orantes, Guillermo Vilas, Gustavo Kuerten e Gaston Gaudio. Tra i cileni, quattro vittorie per Fernando Gonzalez, tre per Luis Ayala, due per Hans Gildemeister, una a testa per Rio Balbiers, Patricio Rodriguez, Jaime Pinto Bravo, Pedro Rebolledo, Cristian Garin e Nicolas. ATP Los Cabos, il primo ruggito di ...