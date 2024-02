Tabellone ATP Acapulco 2024 | sorteggio difficile per Matteo Arnaldi | Tsitsipas dalla parte di Zverev

ATP Acapulco, il tabellone: debutto complicato per Matteo Arnaldi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sorteggiato ilanche del secondo “500” della prossima settimana: dopo Dubai, sappiamo quali saranno gli accoppiamenti anche ad. Come a Los Cabos, sarà Alexanderla testa di serie numero 1 che debutterà contro Daniel Altmaier e ai quarti avrà probabilmente uno tra Draper e Paul che si sfideranno al primo turno. Nel secondo quarto c’è Alex de Minaur come testa di serie numero 3 e Stefanoscome quinta testa di serie, oltre a Felix Auger-Aliassime. Nel terzo quarto ecco che troviamo l’unico italiano al via, ossiache avrà un debutto quasi proibitivo contro Taylor Fritz. Anche il secondo turno sarebbe particolarmentecontro uno tra Evans e Shelton. Infine c’è Holger Rune a presidere labassa ...