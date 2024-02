Symphonika on the Rock: "La musica è per tutti"

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Ho messo in piedi questo progetto nel 2016 facendomi aiutare dal maestro Fabrizio Castania che è il nostro direttore d’orchestra. La cosa bella è che l’orchestra non è svincolata dalla band, ma è un’unica cosa: i Simphonika. Con Castania abbiamo realizzato gli arrangiamenti di questi brani, di queste hit internazionali che proponiamo in tour da circa due anni, grazie a Vigna Production, sia in Italia, che all’estero". E’ entusiasta Nick Savio, direttore artistico, inventore del progetto, produttore e chitarrista dion the, il concerto evento con orchestra, band e cantanti solisti che martedì 27 febbraio (ore 21) viene proposto al Tuscany Hall per riproporre in chiave sinfonica i successi dei Rolling Stones, Guns N’ Roses, Ac/Dc, Queen, Pink Floyd, Scorpions e tantissimi altri grandi del. ...

Symphonika on the Rock: "La musica è per tutti": E’ entusiasta Nick Savio, direttore artistico, inventore del progetto, produttore e chitarrista di Symphonika on the Rock, il concerto evento con orchestra, band e cantanti solisti che martedì 27 ...lanazione

Omaggio in chiave sinfonica alle leggende del rock: Dai Rolling Stones ai Guns N’ Roses, dagli AC/DC ai Led Zeppelin, passando per Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Scorpions… S’intitola “Symphonika on the Rock” ed è lo straordinario concerto che omaggia ...nove.firenze

“Symphonika on the Rock”: a Firenze lo show che omaggia le leggende del rock: Dai Rolling Stones ai Guns N’ Roses, dagli AC/DC ai Led Zeppelin, passando per Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Scorpions… S’intitola “Symphonika on the Rock” ed è lo straordinario concerto che omaggia ...firenzetoday