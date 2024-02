Symbol Amatori 1945 Modena trionfa 3-0 su Montecchio Precalcino, rilancio in classifica con una vittoria convincente

(Di domenica 25 febbraio 2024): Moncalieri, Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M,; All.: Farina Mat.. H.C.: Sanson, Giuliani Marchetti, Zanini, Thiella, Pozzo, Toniazzo, Guglielmi, Dalla Valle, Martini, Todeschini; all.: Zanfi. Arbitro: Michele M. (SA). Note: espulsi Giuliani Marchetti (Pr. – due volte), Pochettino (M)per due minuti. Marcatori: 1° tempo Ehimi al 10’12’’; 2° tempo Tudela (rigore) al 11’41’’ e 17’27’’. Prosegue la striscia positiva della, che battendocon un pallavolistico 3-0, si rilancia in, ...