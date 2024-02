Swift 2024 | ci siamo In Italia con un motore ibrido a tre cilindri

Nuova Suzuki Swift hybrid 2024 in arrivo a primavera: consumi record con il piacere di guida

(Di domenica 25 febbraio 2024) Suzuki, la quarta generazione della Segmento B giapponese lunga 3,86 metri arriverà il prossimo anno. Compatta e tecnologica, con un design che aggiorna la terza serie, pur non uscendo dal suo canovaccio. Pannelli ridisegnati: torna la maniglia nella fiancata. I colori Cool Yellow e Frontier Blue Pearl si aggiungono a livree bi-tono. Novità in abitacolo per rivestimenti e tecnologia, con schermo da 9 pollici per l’infotainment, una classica strumentazione analogica e comandi sempre raggiungibili. Presenti il collegamento allo smartphone per Apple CarPlay e Android Auto con Wi-Fi e USB, riconoscimento vocale, riproduzione musicale Bluetooth e informazioni sullo stato del veicolo. I sistemi di assistenza alla guida aumentano per quantità e qualità con con radar e telecamere, controllo della traiettoria e assistenza sul volante. Addio al vispo ...