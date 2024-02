Superbonus prorogato e migliorato nel Cratere 2009

Superbonus, Giorgetti frena su proroga: "Farò proposta in Cdm, anche detrazione al 70% è tantissimo"

(Di domenica 25 febbraio 2024) L'Aquila - “Grazie all’azione politico-parlamentare di Forza Italia è stata migliorata e prorogata la misura delper i territori delsismico. Nonostante gli errori presenti nella versione del Governo grillino, la misura ha sempre impattato positivamente sul settore dell’edilizia e ora è parte integrante della filiera della Ricostruzione. Abbiamo fatto sentire la nostra voce attraverso il lavoro costante dei nostri rappresentanti in Parlamento, Antonio Tajani e Nazario Pagano in primis, affinché fosse riconosciuta anche alle zone colpite dal sisma aquilano la possibilità di completare i lavori di ristrutturazione”. Lo afferma Roberto Santangelo, Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio dell’Aquila, commentando la notizia riguardo la conversione in legge della norma che ...