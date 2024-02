Superbike | Gara 2 Australia | Lowes beffa Bautista | Kawasaki di nuovo in alto!

Video Superbike, GP Australia gara-1: vince Bulega. Gli highlights

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si conclude oggi il grande spettacolo che ha segnato il ritorno sulle scene motoristiche del Mondiale di SBK. È un 2024 che potrebbe, davvero, mischiare le carte in tavola con un equilibrio straordinario che dovrebbe portare a duelli emozionanti come quello visto in questa contesa finale di Phillip Island. Laha mandato in scena2 ine l’adrenalina non è certamente latitata. A chi è andata la vittoria? Allache emette un ruggito che mancava da tempo con Alexche si è preso la seconda sfida superando all’ultimo respiro la Ducati di Alvaro, con il campione del mondo che già pregustava il primo acuto. Dietro i due duellanti un bellissimo trenino di italiani: Danilo Petrucci è terzo con Barni Spark Racing, si conferma competitivo Andrea ...