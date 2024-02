Anne Hathaway e il vestito troppo stretto: «Aiuto, non riesco a sedermi!»: Anne Hathaway ha pubblicato sui suoi social un video in cui scherza all’after party durante la Milano Fashion Week con Donatella Versace: «Respirare Seduta» dice mentre lotta contro l’abito troppo s ...msn

Treno fuori controllo in India viaggia a tutta velocità per 70 Km senza conduttore: I giudici: «Dati per educarla» Il bassotto vede la sorellina per la prima volta: la sua reazione è dolcissima Sul bancale arriva l’inverno dell’industria Dagli anni '50 a oggi: L'evoluzione ...msn

Sul bancale arriva l’inverno dell’industria: Volumi prodotti giù del 15% lo scorso anno ma c’è chi ora dice -30% tra gennaio e febbraio. Le aziende: «Domanda debole, ripresa possibile solo dal secondo semestre» ...ilsole24ore