Sudtirol-Bari | giocatore colpisce raccattapalle | insorgono gli utenti sul web

Il brutto gesto del calciatore del Bari, che ha colpito al petto un raccattapalle del Sudtirol

(Di domenica 25 febbraio 2024) E’ diventato immediatamente virale il video che mostra Emmanuele Matino,del, colpire al petto unnei minuti di recupero della sfida di Serie B contro il. Il ragazzo stava normalmente passando la palla a Matino, che però ha ritenuto il gesto troppo lento – come a voler perdere tempo in un momento cruciale della partita – ed ha dato aluna forte manata. Le immagini riprese da Dazn non lasciano spazio a interpretazioni ed hanno scatenato il web, indignato per l’accaduto. “Vergogna, chieda scusa per il pessimo esempio” si legge, mentre altriinvocano una sanzione: “E’ inaccettabile che non venga squalificato“. SportFace.