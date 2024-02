Subbuteo Club Firenze d’argento Coppe di soddisfazioni

Subbuteo. Club Firenze in trionfo. Vince il Guerrino d'Oro

(Di domenica 25 febbraio 2024) Periodo ricco di avvenimenti per i gigliati delche a febbraio hanno raggiunto buoni traguardi in Coppa Toscana e in Coppa Italia, nella nuova sede federale della Fisct a Colleferro in provincia di Roma. Maiuscola prestazione in Coppa Toscana dove i viola vengono fermati solo in finale dallabronico di Livorno, dopo cheli aveva battuti nel girone di qualificazione. Marco Bonciani, Fabio Stellato, Luca Pini, Davide Visani e Stefano Barducci gli alfieri che hanno sfiorato il prestigioso titolo toscano e che, con la stessa formazione, hanno affrontato la settimana scorsa l’impegno nazionale della Coppa Italia. Girone eliminatorio delperfetto qualificandosi alla fase finale grazie ad una eccellente partita contro gli ...